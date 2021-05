Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Größenwahnsinnig

Jena (ots)

Unbekannte verewigten sich am Klinikgebäude im Philosophenweg in Jena. Wie ein Zeuge am Donnerstagmittag feststellte, erstreckte sich das "Gemälde" in einer Länge von 13 Metern an der Außenmauer des Klinikgeländes entlang. Ein farbenfrohes "HERS" wurde durch den oder die Täter mit roter, blauer, türkiser und schwarzer Farbe aufgetragen.

