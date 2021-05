Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Apolda (ots)

Zu einem Verkehrsunfall in der Buttstädter Straße in Apolda kam es am 19.05.2021 gegen 09:50 Uhr. Der Fahrer eines Pkw Ford Kuga befand sich auf der Geradausspur in Richtung Viadukt, als dieser feststellte, dass die Weiterfahrt aufgrund Brückenbauarbeiten nicht möglich war. Er entschloss sich ebenfalls nach links zu fahren. Auf der neben ihm befindlichen Linksabbiegerspur befand sich ein VW Van, welcher ebenfalls an der Lichtzeichenanlage bei Rot stand. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhren beide los. Der Fahrer des Ford Kuga bemerkte den VW zu spät und es kam zur seitlichen Kollision beider Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000,-EUR.

Ein Verkehrsunfall in Kaatschen-Weichau, Weinbergstraße, ereignete sich am 19.05.2021 gegen 11:58 Uhr. Hier musste ein Traktor John Deere verkehrsbedingt zurücksetzen, da die Straße zu schmal zum Durchfahren, aufgrund eines anderen stehenden Fahrzeuges, war. Hierbei übersah er jedoch den hinter ihm befindlichen Pkw VW Multivan und fuhr dagegen. Verletzt wurde niemand. Der Schaden am VW beläuft sich auf ca. 12.000,-EUR.

Ein Verkehrsunfall mit Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort wurde am 19.05.2021 gegen 19:00 Uhr gemeldet. Der Fahrer eines Pkw Mercedes wurde beobachtet, wie er beim Einparken einen anderen geparkten Pkw VW in Apolda, Weimarische Straße, beschädigte. Der Fahrer wurde durch den Zeugen angesprochen, entfernte sich jedoch von der Unfallstelle, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Der Zeuge informierte die Polizei und der Fahrer zum Fahrzeug konnte kurze Zeit später an seiner Wohnanschrift ermittelt werden. Dabei wurde Alkoholgeruch festgestellt. Anzeigen wurden dementsprechend gefertigt. Der Schaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 800,-EUR.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 03644/5410 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell