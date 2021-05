Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: für zwei zu eng

Saale-Holzland-Kreis (ots)

An der Engstelle zwischen Rutha und Maua kam es am Mittwochnachmittag zu einem kleinen Verkehrsmalheur. Ein Opel und Ford beabsichtigten etwa zur gleichen Zeit die Engstelle zu passieren. Trotz dessen das ein Pkw stehen blieb, touchierte das vorbeifahrende Fahrzeug den stehenden Wagen mit dem Außenspiegel im hinteren linken Bereich. Es entstand lediglich Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen.

