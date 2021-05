Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: wie du mir, so ich dir

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Gemäß dem Spruch "Wie du mir, so ich dir" kam es am Mittwochmorgen zu einer Körperverletzung in Großpürschütz. Nach vorausgegangener verbaler Streitigkeit zwischen zwei Männern kam es letztlich zu einer wechselseitig begangenen Körperverletzung. Zunächst schlug der eine Mann den Anderen mit einem Besenstiel auf die Finger, welcher dann darauf die passende Antwort fand.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell