Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schranke vorm Kopf fordert eine Menge Geduld

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Viel Geduld mussten am Mittwochabend Autofahrer in Kahla beweisen. Gegen 19:45 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und teilte mit, dass der Bahnübergang in der Brückenstraße seit einer halben Stunde dauerhaft rot anzeigt und die Schranken geschlossen sind, von einem herannahenden Zug allerdings weit und breit nichts zu sehen ist. Nach Rücksprache mit der zuständigen Bundespolizei, konnten diese einen Techniker der Deutschen Bahn erreichen, welcher sich um die Störung kümmerte. Gegen 21:00 Uhr war das technische Problem behoben und der Fahrzeug-, als auch der Bahnverkehr konnten wieder Fahrt aufnehmen.

