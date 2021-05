Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: hinterlistig und anstandslos

Jena (ots)

Hilfsbereitschaft vorgaukeln, um dann ältere Herrschaften zu bestehlen ist überaus anstandslos. Am Mittwoch, gegen 16:30 Uhr, meldete sich eine 88-Jährige aus Jena bei der Polizei und gab den Diebstahl ihrer Geldbörse bekannt. Gegen 15:55 Uhr war ihr am Holzmarkt ein unbekannter Mann zu Hilfe gekommen und hob den Rollator der älteren Dame in den Bus. Diesen kurzen Moment nutze der Unbekannte arglistig aus und entwendete die Brieftasche der Frau, welche sich in der Handtasche am Rollator befand. An Hinterlistigkeit kaum noch zu übertreffen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell