Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Soßenliebhaber wird zum Langfinger

Jena (ots)

Beim Diebstahl "scharfer Ware" wurde am Mittwochmittag ein Mann in einem Supermarkt in der Keßlerstraße erwischt. Beim Verlassen des Kassenbereiches wurde der 69-jährige Täter erwischt, da er die knapp fünf Euro Warenwert an der Kasse nicht begleichen wollte. Mit einer Flasche Tabasco und einer Flasche Feigensauce wollte sich der Mann aus dem Staub machen.

