Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sternstunde eindeutig missverstanden

Jena (ots)

Keine Sterne, sondern ein "künstlerisches" Graffiti stellten am Mittwochmorgen Zeugen am Zeiss Planetarium in Jena fest. In einem Ausmaß von 1m x 2,5m erstreckte sich die Buchstabenaneinanderreihung "QS" an der Fassade. Was der Künstler damit zum Ausdruck bringen wollte, steht in den Sternen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell