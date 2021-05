Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: leichtsinniger Radfahrer

Jena (ots)

Auch in Maua kollidierte ein Pkw mit einem Radfahrer, der sich dabei leicht verletzte. In diesem Fall setzte allerdings der 58-Jährige Radler die Unfallursache, da er die Einbahnstraße entgegengesetzt der Fahrtrichtung befuhr, ohne dass diese für Fahrradfahrer freigegeben ist. Als die Citroen-Fahrerin die Alte Handelsstraße ordnungsgemäß entlang fuhr, kam ihr der Radfahrer entgegen und schnitt im Kurvenbereich die Fahrbahn, was zur Kollision beider Verkehrsteilnehmer führte. Der 58-Jährige kam zu Fall, verletzte sich leicht und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

