Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Spontanes Wendemanöver

Jena (ots)

Zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer kam es am Mittwochmorgen in Jena. Als der VW-Fahrer aus Richtung Fürstengraben kommend die Weigelstraße befuhr, wurde ihm offenbar plötzlich bewusst, dass er sich verfahren hat. Daraufhin beabsichtigte der 52-jährige Fahrzeugführer seinen Pkw zu Wenden. Hierbei bemerkte er allerdings nicht, dass sich von hinten ein Fahrradfahrer annäherte und das Fahrzeug linksseitig überholen wollte. Fortfolgend kollidierte der VW mit dem herannahenden 28-jährigen Radfahrer. Der junge Mann kam zu Fall und verletzte sich bei dem Sturz leicht. Am Fahrzeug des Unfallverursachers entstand leichter unfallbedingter Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell