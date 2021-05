Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 20.05.2021

Weimar (ots)

Zeugen gesucht !

Am 19.05.2021, in der Zeit von 06:00 Uhr bis 14:45 Uhr ereignete sich in Mellingen, Umgehungsstraße ein Verkehrsunfall, bei welchem der Fahrer sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Hierbei wurde ein Zaun beschädigt. Es könnte sich um ein weißes Fahrzeug handeln,möglicherweise ein Transporter. Am Zaun enstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro.

Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Weimar unter der Tel.-Nr. (03643) 882-0 zu melden.

Wildunfälle

Am 19.05.2021 gegen 07:45 Uhr befuhr eine Pkw-Fahrerin die Landstraße von Neusaalborn kommend in Richtung Bad Berka, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn überquerte. Die Fahrerin konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Das Reh wurde tödlich verletzt, am Pkw entstand Sachschaden.

Gegen 18:00 Uhr fuhr ein Pkw-Fahrer von Troistedt kommend in Richtung Bad Berka. Ca. 300 vor dem Ortseingang Bad Berka stieß er trotz einer Vollbremsung mit einem die Straße überquerenden Reh zusammen.Das Tier verschwand, der Pkw wurde beschädigt.

Ebenfalls mit einem Reh kollidierte ein Skoda-Fahrer am 20.05.2021 gegen 03:00 Uhr auf der B 7, zwischen Frankendorf und Hohlstedt. Auch hier konnte das Tier flüchten, am Pkw entstand Sachschaden.

Betäubungsmittel

Am 19.05.2021 gegen 16:50 Uhr wurde im Weimar-Werk ein Pkw-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Schnelltest reagierte postiv auf Amphetamine. Eine Überprüfung ergab, daß dem Fahrer die Fahrerlaubnis vor einer Woche bereits wegen Drogenkonsums entzogen wurde,sich diese aber noch in seinem Besitz befand. Der Führerschein wurde sofort sichergestellt und eine Blutentnahme angeordnet. Den Fahrer erwarten jetzt Anzeigen wegen Fahrens unter Einfluss bearuschender Mittel und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Geschwindigkeitskontrollen

Am 19.05.2021 in der Zeit von 10:15 Uhr bis 11:45 Uhr wurde in der Ortslage Buttelstedt eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Insgesamt wurden 20 Verstöße festgestellt. Im Ergebnis gab es 17 Geschwindigkeitsübertretungen, der Spitzenreiter wurde mit 73 bei erlaubten 50 km/h gemessen, 2 Verstöße gegen die Gurtpflicht und 1 Fahrer nutzte sein Mobiltelefon während der Fahrt.

In der Zeit von 15:00 Uhr bis 21:30 Uhr wurde in Großobringen eine Kontrolle durchgeführt. Bei 436 gemessenen Fahrzeugen gab es 15 Beanstandungen. Schnellster hier war ein Fahrer mit 87 km/h bei erlaubten 50 km/h.

