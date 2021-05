Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Apolda (ots)

Eine Geschwindigkeitskontrolle wurde am 18.05.2021 in der Ortslage Wormstedt durchgeführt. Von 191 gemessenen Fahrzeugen gab es 26 Beanstandungen im Bereich des Verwarngeldes. Die zulässige Geschwindigkeit beträgt dort 30 km/h, die höchst gemessene lag bei 51 km/h.

Zu einer Meldung eines Verkehrsunfalls kam es am 18.05.2021 gegen 21:17 Uhr. Ein Zeuge teilte mit, dass ein Poller in der Straße Am Kirschberg beschädigt wurde. Der Fahrer, welcher mit einem Lkw Fiat Talento am Unfallort rückwärts einparkte, übersah den Poller und stieß dagegen. Der Fahrer entfernte sich vom Unfallort, konnte aber im Nachgang ermittelt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 600,-EUR.

Zu einem Diebstahl einer Waschmaschine im Wert von ca. 300,-EUR kam es im Zeitraum vom 13.05.2021, 06:30 Uhr bis 15.05.2021, 06:00 Uhr. Diese wurde aus einem, für Mieter des Hauses frei zugänglichen, Waschraum eines Mehrfamilienhauses in der Schulbergstraße in Apolda entwendet.

Am 18.05.2021 in der Zeit von 14:00 Uhr - 19:00 Uhr kam es in Bad Sulza, Auf dem Walzel, zu einem Wohnungseinbruch. Der Täter verschaffte sich auf unbekannte Art und Weise Zugang zum Mehrfamilienhaus und hebelte dann die Wohnungstür der Geschädigten auf. Die Wohnung wurde durchsucht, Schlüssel entwendet und ein Monitor beschädigt. Der Täter konnte kurze Zeit später ermittelt werden. Es entstand Schaden an der Wohnungstür in Höhe von ca. 100,-EUR. Der Schaden am Monitor beläuft sich auf ca. 50,-EUR.

Zu einem Brand in einer Lagerhalle kam es am 19.05.2021 gegen 04:30 Uhr in Apolda, Am tiefen Graben, in der Nähe von Laborchemie. In der Lagerhalle befindet sich eine Kunststoffherstellung. Hier wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Personen kamen nicht zu Schaden. Das Feuer konnte gelöscht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 90000,-EUR.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 03644/5410 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell