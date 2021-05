Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aufmerksamer Anwohner enttarnt Schmierfink

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eine 17-Jährige hatte am Wochenende anscheinend zu viel Langeweile und fehlende kreative Ideen. So beschmierte sie am Samstagabend eine Bushaltestelle und den umliegenden Gehweg in der Erich-Weinert-Straße mit gelber Farbe. Ein aufmerksamer Anwohner hatte die junge Frau gesehen und am Dienstagmorgen die Polizei darüber informiert.

