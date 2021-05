Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Was ich nicht habe - nimmt mir keiner weg

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am Dienstagmittag stand eine 80-jährige VW-Fahrerin auf der Ludwig-Jahn-Straße und wollte in die Carl-von-Ossietzky-Straße abbiegen. Sie übersah dabei die 83-jährige Opel-Fahrerin und stieß mit ihr zusammen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Doch nicht genug, mussten die Beamten auch die 83-jährige Frau belehren. Die rüstige Dame dachte sich anscheinend "was man nicht hat, kann man einem auch nicht weg nehmen", Sie ist aktuell nämlich nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und konnte diese entsprechend auch nicht vorzeigen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell