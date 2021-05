Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hochmut kommt vor dem Fall

Jena (ots)

Ein 27-Jähriger radelte Dienstagfrüh tiefenentspannt, mit seinem Handy am Ohr, durch den Steinweg. Beamte, die auf den jungen Mann aufmerksam wurden, versuchten diesen zu kontrollieren, um ihn auf sein Fehlverhalten aufmerksam zu machen. Völlig unbeeindruckt von den Anhaltezeichen, flüchtete der Radler. Doch bekanntlich kommt Hochmut vor dem Fall, so auch in diesem Moment. Denn der Fahrer verlor kurze Zeit später die Kontrolle über sein Rad und fiel den Beamten quasi vor die Füße. Eine ärztliche Behandlung brauchte der rasende Telefonist jedoch nicht.

