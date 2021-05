Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meinungsfreiheit missverstanden

Jena (ots)

Am Dienstagmorgen entdeckte ein 20-jähriger Anwohner der Humboldtstraße Schmierereien am Gebäude. Unbekannte haben diverse Beleidigungen an der Eingangstür sowie dem Gebäude angebracht und dadurch 500 Euro Schaden verursacht. Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut, wenn es allerdings für öffentliche Beleidigungen missbraucht wird und dadurch noch Sachschaden entsteht, ist es eindeutig fehlinterpretiert.

