Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrraddiebstahl

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am Montagmorgen musste ein 37-jähriger den Diebstahl seines neuen Fahrrades feststellen. Das goldfarbene Mountainbike der Marke Trek ist anscheinend nicht nur seinem Besitzer ins Auge gefallen. Der Keller, in der Straße am Stahlwerker, wurde von Unbekannten gezielt aufgehebelt, außer dem Rad entwendeten die Diebe nichts.

