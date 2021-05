Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Apolda (ots)

Pressebericht für den Schutzbereich der Polizeiinspektion Apolda für den Zeitraum vom 17.05.2021 bis 18.05.2021

Kriminalitätslage

Am 18.05.2021 konnte nach Hinweis eines Passanten ein entwendeter Pkw Anhänger aufgefunden werden. Dieser wurde vor etwa 4 Wochen aus einer Garage im Garagenkomplex in der Warschauer Straße entwendet. Diese wurde durch den oder die unbekannten Täter im Tatzeitraum aufgebrochen und der Anhänger entwendet. Hinweise auf diese Tat oder Täterschaft nimmt die Polizei Apolda entgegen.

Verkehrslage

Am 17.05.2021 ereignete sich gegen 07:25 Uhr ein Verkehrsunfall im Bereich der Landstraße zwischen Kleinromstedt und Apolda. Hier befuhren die Fahrerinnen eines Pkw Ford und eines Pkw Seat die Straße aus Richtung Kleinromstedt kommend in Richtung Apolda, als plötzlich mehrere Wildenten die Fahrbahn querten. Als die vorausfahrende Fahrerin des Pkw Ford auf Grund dessen ihre Geschwindigkeit verringerte, übersah dies die folgende Fahrerin und fuhr auf das Fahrzeug auf. Hierbei wurde die Fahrerin des auffahrenden Fahrzeugs leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden jeweils von etwa 5000 Euro.

