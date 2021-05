Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Über Tische und Bänke

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Langfinger machten sich in einer Lagerhalle in Kahla zu schaffen, wie ein Zeuge am Sonntagnachmittag der Polizei mitteilte. In der Zeit zwischen dem 1. Mai und der Mitteilungszeit drangen unbekannte Täter auf das Gelände und entwendeten mehrere Stühle, Tische und Bänke im Gesamtwert von über 3000 Euro. Das Mobiliar war auf einer Freifläche abgestellt und mit einem Stahlseil gesichert. Hiervon unbeeindruckt bedienten sich die Diebe reichlich und konnten anschließend unerkannt entkommen.

