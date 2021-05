Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ey Mann, wo is' mein Auto?

Jena (ots)

Nach einer Verfolgungsjagd in unserem Nachbarland Polen, konnten polnische Polizeibeamte einen Fahrzeugführer stoppen, der mit einem schwarzen Mazda CX-5 unterwegs war. Nach genauer Überprüfung stellten die Beamten fest, dass das Fahrzeug eigentlich nach Jena gehört. Umso fraglicher war es, warum an diesem polnische Kennzeichen angebracht und das Fahrzeug von einem ukrainischen Fahrer gelenkt wurde. Der Ukrainer zeigte sich im Rahmen der Befragung recht kooperativ und teilte mit, dass der Mazda aus einer Diebstahlshandlung in Deutschland stammt. Fortfolgend wurden die Jenaer Beamten damit beauftragt den Fahrzeugeigentümer aufzusuchen. Dieser staunte nicht schlecht, als die Polizei vor der Tür stand und mitteilte, dass sein Fahrzeug scheinbar gestohlen wurde und in Polen wieder aufgetaucht ist. Der 65-jährige Eigentümer stellte den CX-5 am Freitag, gegen 13:00 Uhr, im Bereich Neulobeda ab. Von hier haben der oder die Täter den hochwertigen Pkw, samt Kennzeichen entwendet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell