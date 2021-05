Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Glas trifft auf Glas

Jena (ots)

Eine Schaufensterscheibe in Jena-Süd ist Randalierern in der Nacht von Samstag auf Sonntag zum Opfer gefallen. Wie ein Zeuge am Sonntag, gegen 10:15 Uhr, der Polizei mitteilte, haben unbekannte Täter in der Kahlaischen Straße das Fenster beschädigt. Diese warfen mit einer Glasflasche gegen die Scheibe, welche daraufhin zu Bruch ging. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Nach erfolgter Spurensuche wurde eine Anzeige wegen Sachbeschädigung gefertigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell