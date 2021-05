Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aggressionsabbau - Verkehrsschild musste herhalten

Jena (ots)

Scheinbar unzufrieden mit der Geschwindigkeitsbegrenzung in Jena/ Wogau waren Unbekannte am Wochenende. Wie am Sonntagvormittag bekannt wurde, hat der oder die Täter ein 30er-Zone-Schild, samt Betonfundament, herausgerissen und es auf eine nahegelegene Wiese geworfen. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde seitens der Polizei aufgenommen und eine Mitteilung an die Stadt Jena gefertigt, sodass diese schnellstmöglich für Ersatz sorgen können.

