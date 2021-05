Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Apolda (ots)

Wildunfall

Am Freitag, dem 14.05.2021, gegen 20 Uhr kam es auf der L1060 zwischen Flurstedt und Nauendorf zu einem Wildunfall zwischen einem Pkw Seat und einem Reh. Da Tier querte plötzlich die Fahrbahn von links nach rechts, sodass ein Zusammenstoß nicht mehr vermeidbar war. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 EUR im Frontbereich.

