LPI-J: Medieninformation des ID Jena

Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz in kurzer Zeit festgestellt

Die Beamten der Polizei Jena führten am Samstagabend, im Zeitraum von 19 Uhr bis kurz nach 21 Uhr, mehrere Personenkontrollen im Stadtgebiet von Jena durch. Hierbei konnten in kurzer Zeit 9 Personen festgestellt werden, welche Betäubungsmittel mit sich führten. Bei den Tätern wurde zum Teil Marihuana oder Crystal in kleineren Mengen beschlagnahmt. Gegen alle Personen wurden Strafverfahren wegen Besitz von Betäubungsmitteln eingeleitet.

Sachbeschädigung

Am Freitag, 14.05.2021, gegen 21:20 Uhr wurde festgestellt, dass der oder die unbekannten Täter mittels Steinwürfen die Glasscheibe der Haltestelle Naumburger Straße zerstörten.

In der Nacht vom Freitag zum Samstag beschädigten unbekannte den linken Außenspiegel des Pkw VW Lupo einer 20 jährigen. Der Pkw war in Jena, Winzerla, Oßmaritzer Straße 12 abgeparkt. Der Schaden beträgt ca. 200 Euro.

Diebstahl aus Garage

Unbekannte verschafft sich vermutlich mittels Nachschlüssel oder Dietrich Zugang zu einer Garage in Maua, Am Rödigen. Aus der Garage entwendeten sie dann zwei Küchenunterschränke im Wert von 800EUR.

Diebstahl eines PKW

Unbekannte entwendeten am Samstag, 15.05.2021 in der Zeit von 13:00 Uhr - 16:55 Uhr den grauen Pkw Mazda CX-5 einer 35 jährigen. Der Pkw war in Jena, Neulobeda, Novalisstraße vor der Hausnummer 35 abgeparkt und hat einen Wert von ca. 24.000,- Euro.

Zu den Sachverhalt werden Zeugen gesucht! Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Jena, unter der 03641-810, oder jede andere Polizeidienststelle.

