Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wieder Vandalismus im Förderzentrum in Kahla

Kahla (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Nacht von Freitag auf Samstag zum wiederholten Male gewaltsam in das alte Schulgebäude des Förderzentrums in der Brückenstraße in Kahla ein. Im Gebäude wurden Türen aufgebrochen und Scheiben eingeworfen. Ein Feuerlöscher sowie Werkzeuge im Wert von ca. 100 Euro wurden entwendet.

Samstagabend gegen 19:00 Uhr befanden sich wieder Personen im Objekt. Beim Eintreffen der Polizei rannten sieben Jugendliche weg. Ein Teil der Flüchtigen konnte bereits im Nachgang ermittelt werden. Die Randalierer erwarten nun Anzeigen wegen Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung und Diebstahls.

Zeugen zu den Taten melden sich bitte bei der PI Saale-Holzland unter der 036428 640 oder jede andere Polizeidienststelle.

