Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Weimar 14.05 -16.05.21

Weimar (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Freitag Früh stellte die 51-jährge Besitzerin eines Verkaufsanhängers fest, dass selbiger in der Nacht zuvor von Unbekannten auf diverse Art und Weise mit schwarzer Farbe beschmiert wurde. Von dem oder den Täter(n) fehlt bislang jede Spur. Der Anhänger parkte auf dem Grundstück des e-Werk Weimar.

Aus einem auf dem Grundstück einer Lkw-Werkstatt in Süßenborn abgestellten Lkw-Kipper wurden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwei Batterien ausgebaut und entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 400,- Euro.

Gegen 20:30 Uhr am Freitagabend ging bei der Polizei die Mitteilung über eine Schlägerei von mehreren Jugendlichen auf einem Sportplatz in Bad Berka ein. Die recht zügig eintreffenden Beamten konnten letztlich nur noch knapp 12 Personen im Alter zwischen 18 und 26 Jahren antreffen, welche augenscheinlich unverletzt waren und jegliche Kooperation verweigerten. Die Ermittlungen dauern dementsprechend an.

Samstagabend gegen 19:00 Uhr beschoss ein Unbekannter aus bislang unbekanntem Grund die Fensterscheiben von einigen Dachgeschosswohnungen in der Rießnerstraße. Dabei wurde vermutlich ein Luftdruckgewehr verwendet; so die zwischen 67 und 81 Jahre alten Hausbewohner. An den betreffenden Fensterscheiben konnten diverse kleine Löcher festgestellt werden. Hinweise nimmt die örtliche Polizeidienststelle unter 03643 / 8820 entgegen.

Verkehrsgeschehen

In der Schopenhauerstraße unterzogen die Beamten der PI Weimar Freitagnacht gegen 23:00 Uhr einen 25-jährigen, bereits einschlägig polizeibekannten jungen Mann, welcher entgegen der aktuell bestehenden Ausgangsbeschränkung ohne konkreten Grund mit seinem Fahrrad durch die Gegend fuhr. Eine entsprechende Anzeige dahingehend wird ihn nun ereilen. Ferner stellten die Beamten bei ihm Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 2,06 Promille, womit sich der junge Mann zusätzlich verantworten muss.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle eines 25-jährigen Fahrradfahrers am Samstagabend gegen 21:30 Uhr in der Bertuchstraße wurde bei diesem Alkoholgeruch festgestellt. Ein angebotener Test ergab letztlich 2,01 Promille, weswegen der junge Mann beanzeigt wurde.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell