Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erwischt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle in Kahla wurde am Donnerstagabend, gegen 23:30 Uhr, ein 21-Jähriger kontrolliert, der sich mit seinem Daimler in der Heimbürgestraße befand. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv, sodass mit dem jungen Mann eine Blutentnahme im Klinikum durchgeführt wurde. Eine entsprechende Anzeige war die logische Konsequenz.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell