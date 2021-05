Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Glück im Unglück

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein 18-jähriger Ford-Fahrer und sein 21-Jahre alter Beifahrer hatten zum Männertag Glück im Unglück. Als die Beiden in den Mittagstunden in Richtung Langenorla unterwegs waren, brach in einer Rechtskurve plötzlich das Heck des Pkw aus und der Fahrzeugführer verlor die Kontrolle. Er stieß mit seinem Wagen gegen eine Leitplanke, woraufhin sich der Ford überschlug. Die beiden Insassen konnten sich selbstständig, aber leicht verletzt, aus dem Fahrzeug befreien und wurden anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Während der Unfallaufnahme wurde die Landstraße zwischen Freien- und Langenorla zeitweise voll gesperrt.

