Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Defekter Nachtschalter

Jena (ots)

Zwei randalierende Jugendliche wurden am Donnerstagnachmittag der Polizei in Jena gemeldet. An einer Tankstelle in der Stadtrodaer Straße haben diese den Nachtschalter beschädigt. Die unbekannten hielten sich, augenscheinlich alkoholisiert, auf dem Tankstellengelände auf und setzten sich unvermittelt auf den Nachtschalter, welcher dadurch beschädigt wurde. Die Verursacher konnten vor Eintreffen der Polizei entkommen. Auch eine sofortige Nahbereichsfahndung erbrachte vorerst keinen Erfolg.

