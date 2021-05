Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Großeinsatz in Rauch aufgelöst

Jena (ots)

Die Evakuierung von Hausbewohnern, das Errichten von Straßensperren und ein Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei zog das Abendmahl eines Bewohners der Karl-Liebknecht-Straße in Jena mit sich. Am Donnerstagabend, gegen 21:00 Uhr, wurde der Rettungsleitstelle ein Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Unter Einsatz aller verfügbaren Kräfte verlegte diese vor Ort. Straßenbahnen wurden gestoppt, Absperrungen eingerichtet. Als die Kameraden der Feuerwehr die betreffende Wohnung Betreten hatten, verpuffte der vermeintliche Großbrand aber ganz schnell. Der Wohnungseigentümer zauberte in der Küche sein Abendessen, als eine Flasche Öl auslief und es zu einer kurzen Verpuffung kam. Die entstandene Rauchwolke erweckte den Anschein eines Feuers, sodass ein Großeinsatz ausgelöst wurde. Glücklicherweise wurden weder Personen, noch Gegenstände verletzt oder beschädigt, sodass alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren und der Einsatz nach knapp 45 Minuten beendet werden konnte.

