Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Apolda (ots)

Am 13.05.2021 gegen 04:10 Uhr wurden in Bad Sulza, Am Gradierwerk, die Beschädigung am Schloss des Bauzaunes und das Fehlen mehrerer Blitzableiter aus Kupfer festgestellt. Unbekannte Täter gelangten auf das Gelände und entwendeten die Sachen. Das Beutegut wird auf ca. 150,-EUR geschätzt.

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es am 13.05.2021 gegen 14:57 Uhr. Der polizeibekannte Fahrer eines Pedelec befuhr den Gehweg in der Stobraer Straße und sollte einer Personenkontrolle unterzogen werden. Dieser Kontrolle wollte sich der Fahrer entziehen, fuhr auf das Fahrzeug der Polizei auf und verletzte sich dabei leicht. Verdacht des Fahrens unter Alkohol/Betäubungsmittel lag hier nahe. Der Schaden am Funkwagen beläuft sich auf ca. 1500,-EUR. Weitere Maßnahmen wurden eingeleitet.

Bei einer Personenkontrolle am 13.05.2021 gegen 18:20 Uhr in der Alexanderstraße in Apolda wurden bei der freiwilligen Durchsuchung der Person Betäubungsmittel festgestellt. Entsprechende Anzeige wurde gefertigt.

Während des Einsatzes der Polizei bei einer Ruhestörung in der Stobraer Straße in Apolda wurde im Zeitraum von 23:25 Uhr bis 23:45 Uhr des 13.05.2021 der abgestellte Funkwagen durch unbekannte Täter beschädigt. Das Tatmittel wurde vor Ort gesichert und wird spurentechnisch untersucht. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf ca. 500,-EUR. Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Apolda zu melden.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 03644/5410 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell