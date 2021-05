Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 14.05.2021

Weimar (ots)

Verkehrsunfall

Am 12.05.2021 gegen 13:15 Uhr befuhren 3 Fahrzeuge die B 87 aus Richtung Mellingen kommend in Richtung Umpferstedt. Am Ortseingang Umpferstedt musste ein Pkw-Fahrer aufgrund eines vor ihm abbiegenden Fahrzeuges verkehrsbedingt anhalten. Eine nachfolgende Pkw-Fahrerin hielt ebenfalls an. Der Fahrer eines Land-Rovers bemerkte dies zu spät,fuhr auf den stehenden Pkw auf und schob diesen auf das davor wartende Fahrzeug. Durch den Aufprall wurde ein Pkw-Fahrer leicht verletzt,benötigte jedoch keine medizinische Behandlung vor Ort. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ca. 8.500,- Euro.

Wildunfall

Am 12.05. gegen 21:40 befuhr der Fahrer eines Pkw die Landstraße aus Kleinlohma kommend in Richtung Blankenhain. Ca. 500 Meter vor dem Ortseingang Blankenhain überquerte plötzlich ein Reh die Fahrbahn.Trotz Gefahrenbremsung konnte der Fahrer eine Kollision nicht verhindern.Das Reh verendete an der Unfallstelle, am Pkw entstand Sachschadenin Höhe von 3.000 Euro.

Unfallflucht

Am Abend des 12.05.2021 parkte ein Pkw-Fahrer sein Fahrzeug in der Blumengasse in Weimar. Als er am Morgen des 13.05.2021 zu seinem Pkw zurückkehrte, war dieser an der Fahrerseite beschädigt. Vermutlich streifte ein anderes Fahrzeug den Pkw beim Vorbeifahren und verließ im Anschluß unerlaubt den Unfallort. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Betäubungsmittel

Bei einer Fahrzeugkontrolle am 13.05.20201 gegen 19:30 Uhr auf der Umgehungsstraße / Abzweig Gaberndorf, wehte den Beamten ein starker Cannabis-Geruch aus dem mit 4 Personen besetzten Pkw entgegen. Ein beim Fahrer durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf Opiate. Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrzeuges und der Insassen konnten verschiedene Substanzen und eine größere Menge Bargeld, welches auf den Handel mit Betäubungsmitteln hinweisen könnte, sichergestellt werden. Durch die Staatsanwaltschaft wurde die Durchsuchung der Wohnungen der Fahrzeuginsassen angeordnet. Auch hier wurden Betäubungsmittel, Bargeld,eine größere Anzahl Mobiltelefone sowie eine gefälschte 50 Euro Banknote sichergestellt. Bei dem Fahrer des Pkw wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Haftbefehle ergingen nicht, die 4 jungen Männer wurde nach Abschuß der Maßnahmen entlassen.

Trunkenheit

Am 14.05.2021 gegen 01:45 Uhr wurde in der Karl-Liebknecht-Straße ein Pkw-Fahrer einer Kontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,05 Promille. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und eine Anzeige gefertigt.

Diebstahl / Sachbeschädigung

Am 13.05. gegen 18:25 erhielt die Polizei die Information, daß drei Jugendliche, welche einen Bollerwagen ziehen, auf dem Plattenweg von Weimar-Nord Richtung Gaberndorf mehrere Leitpfosten aus dem Boden gerissen haben. Die eintreffenden Polizeibeamten stellten fest, daß die jungen Männer, alle im Alter von 16 Jahren, zwei Leitpfosten in ihrem Besitz hatten. Nach durchgeführter Atemalkoholkontrolle wurden die Leitpfosten wieder an ihren ursprünglichen Standort verbracht und die Jugendlichen ihren Eltern übergeben.

Diebstahl

Im Zeitraum vom 13.05.2021 17:00 bis 00:00 Uhr wurden von einem im Hänselweg geparkten Mercedes Transporter durch unbekannte Täter beide Kennzeichentafeln entwendet. Hinweise liegen derzeit noch nicht vor.

