Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Apolda (ots)

Hase erfasst

Zu einem Wildunfall kam es am Mittwoch in den Morgenstunden auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Willerstedt - Oberreißen. Ein 68-jähriger VW-Fahrer konnte einen Wildhasen nicht mehr rechtzeitig ausweichen, es kam fortfolgend zum Unfall. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Garageneinbruch

Im Tatzeitraum von Dienstag, 19:00 Uhr - Mittwoch, 08:00 Uhr kam es in Apolda, Christian-Zimmermann-Straße zu einem Einbruch in eine Garage. Hier verschafften sich die unbekannten Täter Zutritt durch Aufhebeln des Torflügels. Fortfolgend wurden ein Subwoofer und eine Tischkreissäge im Gesamtwert von ca. 300 Euro entwendet. Am Tor entstand Sachschaden in Höhe von ca. 50 Euro.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter TEL: 03644/5410 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell