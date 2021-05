Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit einem Gasfuß unterwegs

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am Dienstag hatte es ein Fahrer besonders eilig. Er raste mit 121 km/h in eine Geschwindigkeitskontrolle auf der L2309 in Bucha. Erlaubt sind dort jedoch "nur" 70 km/h. Der Fahrer kann nun länger Zeit, bei ausgiebigen Spaziergängen, über seine Raserei nachdenken.

