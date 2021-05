Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Teure Sauftour

Jena (ots)

Am Dienstagabend fuhr ein Skoda mehr als eine Schlangenlinie durch die Stadt und verursachte erheblichen Sachschaden. Beim Abbiegen in die Ebertstraße, driftete der Pkw von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Straßenlaterne, später mit einem dortigen Gartenzaun und fortfolgend noch mit einem abgeparkten Seat sowie Skoda Fabia. Nach umfangreicher Suche konnte die Polizei zwei mögliche Tatverdächtige ausfindig machen. Beide gaben jeweils den Anderen als Fahrer des Pkw an. Kein Wunder, da der der 29-jährige Mann einen Atemalkoholtest von 1.31 Promille aufwies und der 30-jährige so volltrunken war, dass er das Gerät gar nicht mehr bedienen konnte. Beiden wurde vorerst der Führerschein abgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell