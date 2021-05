Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Farbenblind und Undankbar

Jena (ots)

Am Dienstagmittag musste ein 32-Jähriger am Magdelstieg, trotz grüner Ampel, hart auf die Bremse gehen. Der 25-jährige Fußgänger schien die Farben der Ampel verwechselt zu haben, denn er schlenderte bei Rot über die Fußgängerampel. Als der VW-Fahrer an dem Fußgänger vorbeifuhr, machte er diesen durch Hupen auf sein Missverhalten aufmerksam. Der junge Mann spuckte ihm daraufhin durch die offene Seitenscheibe auf den Autositz. Die Situation eskalierte und auch der Fahrer reagierte nun ungehalten, er verließ den Pkw und Ohrfeigte den 25-Jährigen. Beide erhielten eine Anzeige.

