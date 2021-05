Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Apolda (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht ist es im Zeitraum 09.05.21, 21:30 Uhr und 10.05.21, 06:13 Uhr in Apolda, Lichtensteiner Straße, Parkflächen gekommen. Der Fahrer eines Pkw Mercedes, welcher sein Fahrzeug im o.g. Zeitraum auf der Parkfläche geparkt hatte, stellte einen Lackschaden an der Stoßstange vorn links fest, als er wieder zu seinem Fahrzeug zurück kam. Ein anderer Fahrzeugführer hat den Schaden, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, verursacht und keine Angaben zu seiner Person hinterlassen. Eine Anzeige wurde dementsprechend aufgenommen.

Im Zeitraum von 14:30 Uhr bis 19:45 Uhr des 10.05.2021 wurde eine Geschwindigkeitskontrolle auf der B 87, Abzweig Reisdorf durchgeführt. Bei 698 gemessenen Fahrzeugen gab es 63 Beanstandungen, davon 46 im Bereich des Verwarngeldes, 16 im Bußgeldbereich und auch 1 Fahrverbot erwarten die dementsprechenden Fahrzeugführer. Die zulässige Geschwindigkeit beträgt in dem dortigen Bereich 70 km/h. Die höchst gemessene Geschwindigkeit lag bei 117 km/h.

Ein Verkehrsunfall ereignete sich um 13:55 Uhr des 10.05.21 an der Kreuzung B87, am Abzweig Niederroßla. Die Fahrerin eines Pkw Ford Kuga und der Fahrer eines Pkw VW Golf befuhren in dieser Reihenfolge die B 87 aus Richtung Mellingen kommend in Richtung Eckartsberga. Auf Höhe der Kreuzung Niederoßlaer Straße musste die Fahrerin des Pkw Ford verkehrsbedingt anhalten. Der Fahrer des Pkw VW bemerkte dies zu spät und fuhr hinten auf. Dabei verkeilten sich die Fahrzeuge. Der Pkw VW Golf musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Am Pkw Ford entstand ein Schaden von ca. 3000,-EUR. Der Schaden am Pkw VW konnte vor Ort nicht eingeschätzt werden.

Zu einem Kleinunfall auf dem Parkplatz in der Christian-Zimmermann-Straße in Apolda kam es am 10.05.21 gegen 16:35 Uhr. Die Fahrerin eines Pkw Nissan wollte in die Parklücke neben dem bereits geparkten Pkw VW vorwärts einparken und kollidierte mit diesem. Es entstand Sachschaden im Bereich der linken hinteren Tür des geparkten Fahrzeuges, Schaden ca. 1500,-EUR. An ihrem Fahrzeug entstanden Kratzer an der Stoßstange vorn rechts in Höhe von ca. 300,-EUR. Verletzt wurde niemand.

Zu einer Feststellung des Fahrens unter berauschenden Mitteln und Verstoß Pflichtversicherung kam es in der Streifentätigkeit der Polizei am 10.5.21 gegen 17:45 Uhr in der Stegmannstraße in Apolda. Hier war der Fahrer eines E-Scooter ohne erforderlichen Versicherungsschutz unterwegs. Ein durchgeführter Drogenvortest beim Fahrzeugführer verlief positiv auf Cannabis. Eine entsprechende Anzeige und die Blutentnahme wurden veranlasst.

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es am 10.05.21 gegen 18:15 Uhr in der Auenstraße in Apolda. Die Fahrerin eines Moped Simson bemerkte den Metallpoller, welcher sich auf dem Radweg zwischen Nauendorf und Apolda in der Auenstraße befindet, zu spät. Beim Versuch diesem auszuweichen, touchierte sie den Poller und kam daraufhin zu Fall. Ebenfalls ihr mitfahrender Sozius. Beide verletzten sich dabei schwer. Am Kleinkraftrad entstand Totalschaden in Höhe von ca. 2000,-EUR.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 03644/5410 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell