Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schnelle Hilfe verhindert Waldbrand

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein 63-jähriger Mann verbrannte am Montagabend Holzreste auf seinem Gartengrundstück in der Beethovenstraße in Hermsdorf. Es war nicht das erste Lagerfeuer des Mannes, jedoch geriet der Brand dieses Mal völlig außer Kontrolle. Nur dank der schnellen Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr Hermsdorf nahm der umliegende Wald keinen Schaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell