Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dummer Vandalismus

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am Montagmorgen musste eine 33-jährige Frau die defekte Heckscheibe Ihres Pkw, abgestellt Am Anger in Kahla, feststellen. Unbekannte warfen einen Stein durch die Scheibe. Im Innenraum des Fahrzeuges wurde nichts entwendet, auch weiterer Schaden am Fahrzeug blieb der Frau erspart.

