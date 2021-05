Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Missglückter Fahrraddiebstahl

Jena (ots)

In den frühen Montagmorgenstunden verschaffte sich ein 35-jähriger Mann illegal Zutritt zu einem verschlossenen Keller in der Lutherstraße. Er entwendete neben dem darin befindlichen E-Bike auch noch den Helm mit Warnweste im Wert von ca. 3.000 Euro. Womit der Dieb nicht rechnete, der findige 44-jährige Besitzer hatte am Fahrrad ein Trackingsystem installiert und konnte den zurückgelegten Ausflug auf seinem Handy nachverfolgen. Er informierte die Polizei, die den Täter samt Beutegut feststellen konnte. Der Täter hatte in diesem Fall doppelt Pech, denn neben dem E-Bike des 44-jährigen konnte ein weiteres gestohlenes Fahrrad bei ihm aufgefunden werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell