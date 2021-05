Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Teures Wendemanöver

Jena (ots)

Eine 48-jährige Fahrerin eines Pkw VW wendete am Montagmittag Ihr Fahrzeug in der Charlottenstraße. Dafür fuhr Sie zügig rückwärts in eine Einfahrt und landete prompt auf der Stoßstange des dort abgeparkten Fahrzeuges. Verletzt wurde zum Glück niemand, aber an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell