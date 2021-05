Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 11.05.2021

Weimar (ots)

Unfallfluchten

Am 10.05.2021 meldet ein Anwohner der Erfurter Straße in Kranichfeld,dass in der Nacht ein unbekanntes Fahrzeug gegen eine Mauer gefahren sei. Hierbei wurde die Mauer, ein dahinter befindliches Rolltor sowie das Schild einer Bushaltestelle beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Gegen 13:50 Uhr stellte die Fahrerin eines Zustelldienstes bei ihrerRückkehr zum Fahrzeug einen Unfallschaden an der Fahrertür des Transporters fest. Die Tür war derart verzogen, dass sie sich nicht mehr schließen ließ. Hinweise zum Verursacher gibt es derzeit nicht.

Ein Pkw-Fahrer hatte sein Fahrzeug in der Straße "Am Waldschlösschen" geparkt. Als er gegen 16:00 Uhr wieder zum Pkw zurückkehrte, stellte er einen Unfallschaden fest. Der Verursacher hatte sich pflichtwidrig vom Unfallort entfernt.

Wildunfall

Am 10.05.2021 gegen 06:00 Uhr befuhr der Fahrer eines Pkw Skoda die Landstraße von Kleinlohma kommend in Richtung Blankenhain. Ca. 200 Meter vor dem Abzweig nach Müllershausen überquerte ein Wildschwein die Fahrbahn und es kam zur Kollision. Das Tier überlebte den Zusammenstoß nicht, am Pkw entstand Sachschaden.

Wildunfall

Am 11.05.2021 gegen 05:20 Uhr fuhr ein Pkw-Fahrer aus München kommend in Richtung Bad Berka. Kurz vor dem Ortseingang Bad Berka kollidierte das Fahrzeug mit einem Reh. Am Pkw entstand Sachschaden. Das Reh wurde tödlich verltzt.

