Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ermittlungserfolg bei Brandserie in Weimars Innenstadt

Jena (ots)

Ende März diesen Jahres kam es in Weimar zu einer Reihe von Brandanschlägen. In der Nacht zum 30.März nahmen bis dato unbekannte Täter verschiedene Mülltonnen ins Visier und setzten diese in Brand. Im gesamten Stadtgebiet wüteten die Täter und verursachten dadurch erheblichen Sachschaden. Nach akribischer Ermittlungsarbeit konnten nun erste Erfolge verzeichnet werden. Gegen sechs Personen verdichteten sich die Hinweise einer möglichen Tatbeteiligung. Hierzu kam es in den Morgenstunden des 10.Mai zu umfangreichen Durchsuchungsmaßnahmen der Kriminalpolizei Weimar im Stadtgebiet. Vier der sechs Verdächtigen konnten angetroffen und anschließend vernommen werden. Auch digitale Speichermedien wurden in diesem Zuge sichergestellt, die Auswertung dauert noch an. Zum jetzigen Stand der Ermittlungen konnten vereinzelt Tatzusammenhänge hergestellt werden. Ein abschließendes Ergebnis kann aber erst nach Auswertung aller Beweismittel erfolgen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell