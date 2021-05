Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am Sonntagvormittag, in der Marktpforte in Kahla, musste ein 46-jähriger den Einbruch in sein Sportstudio feststellen. Anscheinend verschafften sich Unbekannte mit einem nachgemachten Schlüssel Zugang zum Studio und entwendeten mehrere Elektrogeräte sowie die Handkasse des Studios.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell