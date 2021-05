Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Teurer Fahrspaß

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Auf der B88 in Schöps hatten es am Freitag gleich mehrere Fahrer ganz schön eilig. Von insgesamt 178 Fahrzeugen haben sich nur 4 an das Tempolimit gehalten. 10 Fahrer müssen ab jetzt sogar zu Fuß gehen.

