Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrräder gestohlen

Jena (ots)

Pech hatte am Sonntagmittag ein 35-jähriger Fahrradfahrer. Er stellte sein E-Bike in einem Hauseingang der Carolinenstraße ab. Als er kurze Zeit später zurückkam, war das 1.800 EUR teure Elektrorad von Fischer verschwunden. Auch ein 34-jähriger muss nun zu Fuß gehen. Im Laufe der vergangenen Woche (02.-09.05.2021) brachen unbekannte Täter die Kellertür in der Lutherstraße auf und entwendeten das abgeschlossene Mountainbike, der Marke Ghost im Wert von 3.000 EUR, samt Fahrradschloss.

