Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gegenseitige Rücksichtnahme - Fehlanzeige

Jena (ots)

Das strahlende Wetter am Sonntag zog viele Menschen ins Freie. Auch an der Saale in Jena Lobeda waren neben Spaziergängern auch etliche Radfahrer unterwegs. Einem spazierenden Pärchen missfiel die Fahrweise zweier Radler, woraufhin sie diese zur Rede stellten. Verständnis wurde in dem Fall vergeblich gesucht, denn die Situation artete in Handgreiflichkeiten aus. Da der 30-jährige Radfahrer einen Angriff des Spaziergängers vermutete, schlug er direkt zu. Hierbei verletzte sich der 61-Jährige und musste medizinisch versorgt werden. Eine Anzeige wegen Körperverletzung war dann das Resultat des Ausflugs.

