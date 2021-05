Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Frontscheibe eingeschlagen

Jena (ots)

Am Sonntagabend entdeckte eine 26-jährige Spaziergängerin, an einer Gartenanlage in Jena, einen Pkw mit eingeschlagener Frontscheibe. Der 35-jährige Besitzer des Fahrzeugs hatte noch Glück im Unglück, denn außer der zerschlagenen Scheibe hatte der oder die Täter kein weiteres Interesse am Fahrzeuginnenraum.

