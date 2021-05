Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Apolda (ots)

Eine stationäre Verkehrskontrolle führte die PI Apolda in der Zeit von 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr am Sonntag, 09.05.2021, in der Sulzaer Straße in Apolda durch. Kleinere Verstöße wurden dabei bei einigen Verkehrsteilnehmern festgestellt und geahndet.

Bei einer weiteren Verkehrskontrolle, welche mobil während der Streifentätigkeit durchgeführt wurde, konnte gegen 17:25 Uhr am Sonntag, 09.05.2021, bei einem Mofa-Fahrer festgestellt werden, dass dieser keine gültige Prüfbescheinigung erworben hatte und demnach das Mofa nicht im öffentlichen Verkehrsraum fahren durfte. Dieser war auf der Landstraße zwischen Wersdorf in Richtung Niederroßla unterwegs. Eine Weiterfahrt wurde unterbunden.

Im Zeitraum vom 08.05.2021, 18:00 Uhr bis 09.05.2021, 15:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter die hintere Kennzeichentafel von einem Pkw in der Niemöllerstraße in Apolda. Dieses wurde gewaltsam aus der Halterung entfernt.

Zu einer Mitteilung eines Brandfalles kam es am 09.05.2021 gegen 21:00 Uhr. Auf dem Kantplatz in Apolda, auf der Wiese, soll es brennen. Bei Eintreffen der Polizei stellte sich heraus, dass es sich um einen Einweggrill handelte, welcher bereits am ab glühen war. Zur weiteren Gefahrenabwehr wurde dieser mittels Feuerlöscher abgelöscht. Einsatz der Feuerwehr war nicht notwendig. Es konnten keine Personen vor Ort festgestellt werden. Sachschaden ist nicht entstanden.

