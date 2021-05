Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Keller aufgebrochen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Donnerstagmittag stellte ein 83-jähriger Mann die aufgebrochene Tür seines Kellers in der Biberacher Straße in Eisenberg fest. Nachdem er sich umgesehen hatte, fiel ihm noch eine weitere aufgebrochene Kellertür auf. Anscheinend wurden die Diebe gestört oder fanden am Kellerinhalt keinen gefallen, denn der Mann konnte nichts Fehlendes feststellen.

